Opozicioni novinar Filip Švarm gostujući na televiziji Nova S u uživo programu konstatovao je da je Ćacilend zapravo režim u malom gde možete da radite šta god želite.

- Ćacilend je režim u malom. Često puta kad pišem za Vučića šef države i celog ćacilenda. On preko Ćacilenda... to je ona slika Srbije koju on vidi, tamo možete sve. Da tučete novinare, razbijate kamere, da budete bahati, bezobrazni, da pucate na nekoga, ko zna šta sve možete - rekao je Švarm.

Čini se kao da je zaboravio da je jedini ko je baš u tom ćacilendu pucao zapravo bio blokader koji je tom prilikom ranio Milana Bogdanovića.

Na snimku se, podsetimo, vidi kako se osumnjičeni približava mestu na kojem je izvršio krivično delo. Odeven u tamnu odeću i sa torbom u ruci hoda mirno, ne privlači pažnju, osmatra, zagleda, a potom se šunja do šatora i ulazi unutra.

Potom nailazi mlađi muškarac u beloj majici kojem se čini da je neko ušao u jedan od šatora, pa proviruje prvo s jedne strane, a potom i sa druge i ulazi.

Odmah potom istrčava iz šatora i pada na zemlju.

PAŽNJA, SNIMAK JE UZNEMIRUJUĆ