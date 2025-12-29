Slušaj vest

"Ponosan sam na to što mogu da saopštim svim građanima Srbije da ćemo sve da završimo, tako da za manje od godinu dana od Beograda do Golupca za sat i 15 minuta", poručio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić putem svog Instagram naloga.

- Time smo čitav severni deo Braničevskog okruga i severni i centralni deo Borskog okruga uspeli da rešimo. 

- Verujem da je to veliki podsticaj i veliki poziv našim ljudima iz dijaspore da počnu da se vraćaju kući. 

Kako je predsednik istakao "nema stanja, nastavljamo da gradimo".

