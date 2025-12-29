Politika
"SEBI ŽELIM NEŠTO ČUDNO" Vučić čestitao građanima praznike pa otkrio svoju novogodišnju želju: "Da nikada ne pomisle da sam dovoljno slab da bih tražio povez!"
Slušaj vest
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić objavio je na Instagram profilu "avucic" snimak kojim se obratio svim građanima Srbije povodom novogodišnjih i božićnih praznika.
Naime, predsednik je istakao da želi da, između ostalog, sačuvamo mir i dobro zdravlje, a potom je otkrio i šta je poželeo sebi.
"Svim građanima Srbije bih poželeo da sačuvamo mir, dobro zdravlje, da budu veseliji, nasmejaniji, da razgovaramo jedni sa drugima.
A sebi želim nešto čudno", poručio je predsednik u objavi.
Kurir.rs
59 · Reaguj
4