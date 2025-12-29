Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić objavio je na Instagram profilu "avucic" snimak kojim se obratio svim građanima Srbije povodom novogodišnjih i božićnih praznika. 

Naime, predsednik je istakao da želi da, između ostalog, sačuvamo mir i dobro zdravlje, a potom je otkrio i šta je poželeo sebi.

"Svim građanima Srbije bih poželeo da sačuvamo mir, dobro zdravlje, da budu veseliji, nasmejaniji, da razgovaramo jedni sa drugima.
A sebi želim nešto čudno", poručio je predsednik u objavi.

