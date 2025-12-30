Slušaj vest

Godišnja konferencija biće održana u Kući eUprave u 16 časova, saopštila je služba za saradnju s medijima predsednika Republike Aleksandra Vučića.

Podsetimo, predsednik je juče, tokom obilaska radova na deonici Dunavskog koridora, najavio je da će danas imati godišnje obraćanje, na kojem će, kako je rekao, govoriti o svim temama i odgovarati na sva pitanja.

- Pripremićemo sve teme, analizirati sve i govoriti o svemu, odgovoriti na sva pitanja - kazao je on.

Kurir.rs

