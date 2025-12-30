Novinar i bivši medijski koordinator Novog DSS-a Uroš Piper analizirao je blokaderski fijasko.
"LAŽU MASNO, REALNO JE DESETINA TOG BROJA" Piper analizirao blokaderski fijasko: Borićete se, vidim ja, na kraju za cenzus od 3 odsto!
Piper se pod tim naslovom oglasio na mreži X napisavši sledeće:
ANALIZA BLOKADERSKOG FIJASKA
- Blokaderi kažu da se skupili 393.045 potpisa. Lažu masno, realno je desetina tog broja - 39.000.
Ali, hajde da uzmemo njihovu laž kao istinu i da nešto uporedimo.
Opozicija u decembru 2023. (Srbija protiv nasilja i NADA) na parlamentarnim izborima dobila ukupno - 1.093.881 glasova.
1.093.881-393,045 = 700,836
Znači 700,836 glasova više za opoziciju!
700 HILJADA VIŠE OD LAŽNE CIFRE BLOKADERA!
Da vam prevedem - 7 od 10 ljudi koji su glasali za opoziciju neće danas da podrže blokadere (i to kad bi kao istinu uzeli blokaderski lažni broj potpisa). Borićete se @studentblokade , vidim ja, na kraju za cenzus od 3%.
