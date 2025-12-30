Slušaj vest

- Branio je volju naroda iskazanu na referendumu. U teškim trenucima, uvek sam bio i biću uz svoje prijatelje. Milan to jeste i ponosim se našim drugarstvom i nadam se da će uskoro biti na slobodi - objavio je Vučić na svom Instagram nalogu.

 Podsetimo, predstavnici Glavnog grada stigli su rano jutros, oko četiri sata, sa mašinama u Botun kako bi otpočeli radove na izgradnji postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, ali su ih meštani sprečili da priđu lokaciji.

Potom je usledila akcija policije gde je uhapšeno više stanovnika Zete, među njima i predsednik Opštine Mihailo Asanović i lider DNP-a Milan Knežević. Šta se trenutno dešava u Crnoj Gori, pratite UŽIVOna našem blogu KLIKOM NA LINK.

