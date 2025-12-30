Slušaj vest

- Kao predsednik Srpske napredne stranke najoštrije osuđujem hapšenje Milana Kneževića, lidera Srba u Crnoj Gori. Ponašanje crnogorske policije se jedino može opisati kao nasilje i nikako drugačije. Njegov jedini greh je što je branio volju građana na referendumu u zetskom selu Botun. Puna podrška Milanu našem sunarodniku, bratu i prijatelju.

- Naprednjaci su istinski uz tebe. Tvoja borba za interese Srba u Crnoj Gori je primer pravog patriotizma, poručio je Miloš Vučević.

Kurir.rs

