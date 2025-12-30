Slušaj vest

Od evropskih lidera Putin je praznike čestitao premijerima Mađarske i Slovačke Viktoru Orbanu i Robertu Ficu, saopšteno je iz njegovog kabineta, prenosi RIA novosti.

Među evropskim liderima kojima je ruski predsednik uputio prazničnu čestitku je i predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Putin je Novu godinu čestitao i kineskom predsedniku Si Đinpingu, američkom predsedniku Donaldu Trampu i indijskom premijeru Narendri Modiju.

Među onima kojima je Putin čestitao su i papa Lav XIV, turski predsednik Redžep Tajip Erdogan i severnokorejski lider Kim Džong Un.

Putin je čestitao i predsedniku Venecuele Nikolasu Maduru, jermenskom premijeru Nikolu Pašinjanu i predsedniku Azerbejdžana Ilhamu Alijevu.

