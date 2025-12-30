Slušaj vest

Predsednik Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Narodne skupštine Republike Srbije i narodni poslanik Uglješa Mrdić izjavio je da je u godini koju ispraćamo "vrhovni javni tužilac Zagorka Dolovac sa svojim najbližim saradnicima, Mladenom Nenadićem, Brankom Stamenkovićem, Predragom Ćetkovićem, Miljkom Radisavljevićem i Tatjanom Lagumdžijom, postala je deo obojene revolucije koja je organizovana da nasilno sruši legalno izabranog Predsednika Republike i Vladu".

Uglješa Mrdić Foto: Damir Dervisagić

- Izdaja zemlje koju je počinila Zagorka Dolovac napadajući i denuncirajući vladu svoje zemlje u inostranstvu tražeći da stranci zabrane narodnim poslanicima da predlažu zakone, zaštita koju je pružila blokaderima štiteći ih od odgovornosti za pokušaju ubistva, prebijanje i napade na političke neistomišljenike i uništavanje imovine kao i zaštitu koju je pružila krivcima za pad nadstrešnice u Novom Sadu Nebojši Bojoviću i Milutinu Miloševiću a optužujući one za koje je sud utvrdio da nema dokaza stvorili su nestabilnost u zemlji i bili vetar u leđa onima koji su pokušavali da sruše legalno izabranu vlast - izjavio je Uglješa Mrdić.

On je dodao da u narednoj godini dolazi vreme "odgovornosti za vrhovnog tužioca Dolovac i njene najbliže saradnike".

- Čeka ih usvajanje pet pravosudnih zakona koji predstavljaju početak vraćanja otetog tužilaštva Srbiji i njenim građanima. I dolazi vreme za njihove ostavke i razrešenja - naveo je predsednik Odbora za pravosudje.

Zagorka Dolovac Foto: Milan Ilic

Većina tužilaca u Srbiji, kako je dodao Mrdić, koji su na proteklim izborima za Visoki savet tužilaštva glasali protiv Dolovac kao i oni tužioci koji su pod pritiskom njenih saradnika morali da glasaju za kandidate ekipe koja trenutno vodi tužilaštvo moći bez Zagorke Dolovac da slobodno rade svoj posao, u skladu sa zakonom i Ustavom.