UGLJEŠA MRDIĆ NAJAVIO: U 2026. čeka nas usvajanje seta pravosudnih zakona, biće to i godina odgovornosti onih koji su rušili državu
Predsednik Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Narodne skupštine Republike Srbije i narodni poslanik Uglješa Mrdić izjavio je da je u godini koju ispraćamo "vrhovni javni tužilac Zagorka Dolovac sa svojim najbližim saradnicima, Mladenom Nenadićem, Brankom Stamenkovićem, Predragom Ćetkovićem, Miljkom Radisavljevićem i Tatjanom Lagumdžijom, postala je deo obojene revolucije koja je organizovana da nasilno sruši legalno izabranog Predsednika Republike i Vladu".
- Izdaja zemlje koju je počinila Zagorka Dolovac napadajući i denuncirajući vladu svoje zemlje u inostranstvu tražeći da stranci zabrane narodnim poslanicima da predlažu zakone, zaštita koju je pružila blokaderima štiteći ih od odgovornosti za pokušaju ubistva, prebijanje i napade na političke neistomišljenike i uništavanje imovine kao i zaštitu koju je pružila krivcima za pad nadstrešnice u Novom Sadu Nebojši Bojoviću i Milutinu Miloševiću a optužujući one za koje je sud utvrdio da nema dokaza stvorili su nestabilnost u zemlji i bili vetar u leđa onima koji su pokušavali da sruše legalno izabranu vlast - izjavio je Uglješa Mrdić.
On je dodao da u narednoj godini dolazi vreme "odgovornosti za vrhovnog tužioca Dolovac i njene najbliže saradnike".
- Čeka ih usvajanje pet pravosudnih zakona koji predstavljaju početak vraćanja otetog tužilaštva Srbiji i njenim građanima. I dolazi vreme za njihove ostavke i razrešenja - naveo je predsednik Odbora za pravosudje.
Većina tužilaca u Srbiji, kako je dodao Mrdić, koji su na proteklim izborima za Visoki savet tužilaštva glasali protiv Dolovac kao i oni tužioci koji su pod pritiskom njenih saradnika morali da glasaju za kandidate ekipe koja trenutno vodi tužilaštvo moći bez Zagorke Dolovac da slobodno rade svoj posao, u skladu sa zakonom i Ustavom.
- Neće morati da se brukaju kao novosadski tužioci koji su radili slučaj nadstrešnica, da progone Zagorkine lične i političke protivnike kao što se dogodilo čoveku koji joj se jednom rečenicom obratio na briselskom aerodromu ili sklanjaju predmete da zastare kao što je slučaj sa predmetom ubistva advokata Miše Ognjanovića koji se već sedam godina držu u fioci po njenom direktnom nalogu - izjavio je Uglješa Mrdić najavljujući da će naredna, 2026. godina, biti ne samo "godina odgovornosti za one koji su izdali svoju zemlju već i godina pravde i vraćanja tužilaštva državi."