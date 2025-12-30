Slušaj vest

Humanitarna organizacija "Solidarnost za Kosovo" saopštila je da je na Kosovo i Metohiju danas stigao 56. po redu Božićni konvoj iz Francuske. Tokom sedam dana, francuski volonteri će deliti humanitarnu pomoć domaćinstvima i školama po srpskim enklavama.

Osnivač "Solidarnosti za Kosovo" Arno Gujon kaže da su kao i prethodnih godina, volonteri iz Francuske uzeli godišnje odmore na poslu i prešli više od 2.000 kilometara u jednom pravcu kako bi doneli pomoć za Srbe koji žive u enklavama.

Arno Gujon Foto: Marko Petrović

- Ove godine, naši volonteri će obići mesta u Kosovskom Pomoravlju, na centralnom Kosovu, kao i sela u Metohiji i na Šar planini. Oni će preći stotine kilometara i podeliti na desetine stočnih grla (ovce i koze), šporeta i bele tehnike. Deci ce biti podeljena nova odeća, obuća, kao i školski pribor i igračke. Volonteri će obići i nekoliko seoskih škola i doneti nove školske

table i opremu. Biće puno posla, ali će srce svih nas biti još punije kada završimo konvoj i pokažemo porodicama u enklavama ono najvažnije - da nisu same - rekao je Gujon.

Gujon ističe da, uprkos zabrani da uđe na Kosovo i Metohiju koja mu je izrečena 2018. godine, njegova humanitarna organizacija nastavlja da radi i pruža pomoć onima kojima je najpotrebnija.

- Iz godine u godinu imamo sve više donatora iz Francuske. Zahvaljujući njima, obnavljamo škole, igrališta, ambulante, manastire, organizujemo letovanja za decu i božićne konvoje. Sve dok pomoć francuskih porodica stiže i dok postoji neko ko je spreman da pređe hiljade kilometara kako bi bio uz Srbe sa Kosova i Metohije, naša misija se uspešno nastavlja - zaključio je Arno Gujon.

Božićni konvoj humanitarne organizacije "Solidarnost za Kosovo" se organizuje već 21 godinu a do sada je na stotine francuskih volontera posetilo Kosovo i Metohiju i dopremilo više od 700 tona pomoći stanovništvu u enklavama.