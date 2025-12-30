Slušaj vest

Opština Medijana potrošila je na estradne nastupe više od 6 miliona dinara, dok su stvarne potrebe građana i dece potpuno zapostavljene. Za isti novac mogli su da se kupe kvalitetni ultrazvučni aparati za bolesnu decu, jedno potpuno opremljeno sanitetsko vozilo za zbrinjavanje beba i male dece, nekoliko inkubatora za najmlađe, ili čak 10 krovova za višedetne porodice koje nemaju osnovne uslove za život.

Ovo je izjavio doc.dr Milan Lazarević, predsednik GO Pokreta za narod i državu Niš, govoreći o bahatom trošenju novca rukovodstva niške opštine Medijana.

- Ovo je primer kako rukovodstvo opštine Medijana baca novac na "blokaderske“ estradne nastupe, a istovremeno se hvali da je učinilo dobro delo kupovinom knjiga za decu. Narod zaslužuje vlast koja štedi javna sredstva i radi za građane, a ne za ličnu promociju i skupe proslave - rekao je doc. dr Milan Lazarević.

Kurir Politika

