Od 1. januara 2025. u saobraćaj su puštene nove deonice auto-puteva i brzih saobraćajnica koje povezuju zapadnu, centralnu i istočnu Srbiju. Projekti skraćuju vreme putovanja, povećavaju bezbednost i otvaraju prostor za nove investicije. Infrastruktura ostaje jedan od glavnih pokretača ekonomske aktivnosti, signalizirajući da Srbija ne odustaje od dugoročnog razvoja.

Dok su neki tokom godine blokirali gradove, palili prostorije političkih partija i zaustavljali projekte, drugi su vrednim radom gurali zemlju napred. Rezultat su desetine i stotine novih kilometara puteva, koji konkretno menjaju život u lokalnim sredinama.

Rekordni rezultati u izgradnji

Predsednik Aleksandar Vučićod 2012. do danas izgradio je više puteva nego svi njegovi prethodnici za 67 godina.

Od 1945. do 2012. u Srbiji je izgrađeno ukupno 596 km auto-puteva. Samo od 2013. godine, sa Srpskom naprednom strankom, izgrađeno je 623 km, uključujući Moravski koridor. Trenutno je u izgradnji još 394 km, dok je u planu dodatnih 936 km.

Brza saobraćajnica Iverak–Lajkovac

Početkom februara 2025. puštena je deonica Iverak–Divci (5,8 km), deo buduće brze saobraćajnice Iverak–Lajkovac. Ovim projektom Valjevo je dobilo direktnu i bržu vezu sa auto-putem „Miloš Veliki“. Novi put rasterećuje lokalne saobraćajnice, smanjuje gužve i omogućava bezbedniji tranzit. Za privredu i turizam, ovo je važan korak ka bržoj povezanosti sa Beogradom i ostatkom Srbije.

Dunavski koridor – Istočna Srbija bliža Beogradu

Februarskim otvaranjem prvih 32 km Dunavskog koridora vreme putovanja od Beograda do Požarevca skraćeno je na manje od sat vremena.

Novoizgrađene deonice poboljšale su povezanost lokalnih sredina sa glavnim magistralnim pravcima i omogućile bržu i bezbedniju vezu ka Velikom Gradištu i turističkim centrima duž Dunava, uključujući Golubac i Đerdap. Ova saobraćajnica je značajan podsticaj za industriju, logistiku i poljoprivredu u istočnoj Srbiji.

„Miloš Veliki“ stigao do Požege

Najveći infrastrukturni događaj 2025. bio je puštanje u saobraćaj deonice Preljina–Požega (30,96 km), tehnički najzahtevnije u Srbiji. Ova deonica prolazi kroz planinski i geološki težak teren i uključuje najduže tunelske objekte u zemlji – „Laz“ (2,8 km) i „Munjino brdo“ (2,7 km). Projekat otvara direktnu vezu Požege sa Beogradom i omogućava nastavak auto-puta ka jugozapadu. Aleksandar Vučić istakao je da ovaj put menja perspektivu čitavog regiona.

Moravski koridor – promena centralne Srbije

U 2025. nastavljeno je fazno puštanje Moravskog koridora, jednog od najvažnijih projekata u centralnoj Srbiji.

Otvorene su deonice Koševi i Vrnjačka Banja–Vrba (14 km), što je omogućilo bolju povezanost Kruševca, Kraljeva i Vrnjačke Banje sa auto-putem. Moravski koridor je prvi digitalni auto-put u Srbiji i predstavlja veliki podsticaj lokalnoj privredi, turizmu i industriji, dok istovremeno povećava bezbednost i ravnomerni regionalni razvoj.

Novi kilometri nasuprot blokadama

Godina 2025. jasno je pokazala razliku dve politike: sa jedne strane, rad, kontinuitet i konkretni rezultati merljivi kilometrima novih puteva; sa druge, politika blokada, destabilizacije i protivljenja svakom projektu.