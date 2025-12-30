Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je danas, tokom godišnje konferencije istakao dva cilja za 2026. godinu, a to su mir i stabilnost, kao i da to bude najbolja godina u istoriji Srbije.

- Pokušaću da ne govorim predugo o rezultatima, već više da imamo prostora za vaša pitanja. Ali i da ukažem na najvažnije stvari i ciljeve - rekao je Vučić na početku i dodao:

- Imamo dva cilja za sledeću godinu: prvi je mir i stabilnost, a drugi, vezan za politiku, najbolja godina u istoriji Srbije, pre svega vezano sa ekonomijom.

Kako je naveo, istovremeno, štitiće se bezbednost građana Srbije i štititi od napada agresora.

- Živimo u vremenima koja nisu jednostavna za predviđanje, svakodnevno se desi neki rat. Siguran sam da će tenzije rasti na drugim delovima naše planete, i zbog toga je važno da sačuvamo stabilnost i mir i da pokušamo da unapređujemo saradnju sa svim važnim akterima širom sveta - dodao je Vučić.

