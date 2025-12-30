Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić podsetio je danas da je tokom 2025. godine imao veliki broj susreta sa šefovima država.

- U 2025. godini, imao sam 63 susreta sa šefovima država, sa premijerima 34, sa šefovima EU 34, ministrima i predsednicima Parlamenta 31, važni pozivi 26. Samo ovakvih, bilo ih je 188, više i češće nego svaki drugi dan u godini - naveo je Vučić i dodao:

- Zahvalan sam mom timu koji su nam pomagali. Retko kažem, ali hvala na ogromnom trudu i energiji.

