Politika
188 SUSRETA I RAZGOVORA SA NAJVIŠIM DRŽAVNICIMA U 2025. GODINI Vučić: To je češće nego svaki drugi dan
Slušaj vest
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić podsetio je danas da je tokom 2025. godine imao veliki broj susreta sa šefovima država.
- U 2025. godini, imao sam 63 susreta sa šefovima država, sa premijerima 34, sa šefovima EU 34, ministrima i predsednicima Parlamenta 31, važni pozivi 26. Samo ovakvih, bilo ih je 188, više i češće nego svaki drugi dan u godini - naveo je Vučić i dodao:
- Zahvalan sam mom timu koji su nam pomagali. Retko kažem, ali hvala na ogromnom trudu i energiji.
Detaljno obraćanje predsednika Vučića POGLEDAJTE OVDE.
Reaguj
36