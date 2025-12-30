"IMAMO NAJNIŽU STOPU KRIMINALITETA U NAŠOJ ISTORIJI" Vučić saopštio brojke: Registrovana su 64.072 krivična dela, najmanje u proteklih 25 godina
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je stopa kriminala u Srbiji tokom 2025. godine najniža u istoriji.
- Imamo najnižu stopu kriminala i izvršenih krivičnih dela u našoj istoriji, u 2025. godini. Registrovana su 64.072 krivična dela, najmanje u proteklih 25 godina. Ove godine smo imali 32 ubistava, teških ubistava za 34,5 odsto manje, manje je svih vrsta ubistava. Povećana su nam krivična dela protiv polne slobode, moraćemo dodatnu pažnju da posvetimo u borbi protiv napada na žene, silovanja, femicida. A zašto nam je sve u padu, a najčitanije su nam crne hronike svuda - jer se društvo osvestilo. Društvo je počelo da govori o tome, ranije se nije toliko govorilo, danas je drugačije - rekao je Vučić, koji je ovom prilikom čestitao policiji na hapšenju Tihomira K. koji je izbo baku pred unukom na Novom Beogradu.
Detaljno obraćanje predsednika Vučića pročitajte u posebnoj vesti.