- Imamo najnižu stopu kriminala i izvršenih krivičnih dela u našoj istoriji, u 2025. godini. Registrovana su 64.072 krivična dela, najmanje u proteklih 25 godina. Ove godine smo imali 32 ubistava, teških ubistava za 34,5 odsto manje, manje je svih vrsta ubistava. Povećana su nam krivična dela protiv polne slobode, moraćemo dodatnu pažnju da posvetimo u borbi protiv napada na žene, silovanja, femicida. A zašto nam je sve u padu, a najčitanije su nam crne hronike svuda - jer se društvo osvestilo. Društvo je počelo da govori o tome, ranije se nije toliko govorilo, danas je drugačije - rekao je Vučić, koji je ovom prilikom čestitao policiji na hapšenju Tihomira K. koji je izbo baku pred unukom na Novom Beogradu.