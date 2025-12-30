Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je večeras da država izdvaja mnogo novca za zdravstvo i da će to i da nastavi da radi.

- Naš budžet za zdravstvo je blizu 5 milijardi. Trošimo ga iz različitih resursta, ministarstava, preduzeća, agencija. Do sada se 250 lekara i medicinskog osoblja vratilo, napravićemo još bolje uslove da im pokažemo da želimo da se vrate. Napravićemo i posebne subvencije za ljude iz inostranstva za svaki posao da možemo da im pokažemo da želimo njihovo znanje u našoj zemlji, da želimo sve ono iskustvo, ono iskustvo koje su stekli u inostranstvu da mogu da ga primene ovde u našoj zemlji. Naročito nam je to važno za istok Srbije. Imamo mnogo mesta na kojima su nam potrebni povratnici, zato ćemo to posebno da finansiramo. Izgradili smo mnogo bolnica, od Kliničkog centra Beograd, do KC Niš, gradimo porodilišta, nove zgrade, na nekim je rekonstrukcija u pitanju — 152 objekta smo renovirali i izgradili, gradimo 9 bolnica, mnogo Domova zdravlja, povećavamo plate zdravstvenim radnicima - rekao je on i saopštio podatke o listama čekanja.

Foto: Damir Dervišagić

- Na listama čekanja danas za 36 000 manje ljudi, na listama čekanja ima ih 26.000, smanjenje broja jedan od prioriteta u narednoj godini, broj dece koja se leče u inostranstvu preko 5.800, ali i ovde ima najbolje opreme i taj broj će se smanjivati - rekao je on.

Broj dece koji se leči u Srbiji putem SMS poruka je neuporedivo manji nego u SAD, Skandinaviji. Od 2008. do 2012. je bio 440, više od 5.000 dece smo slali u inostranstvo, sad ih i manje šaljemo jer smo napravili najbolje moguće bolnice i opremu kako bismo pomogli. Mi dostižemo nivo svetskih bolnica, i imamo dobre lekare koji su u stanju da obave komplikovane operacije.

Foto: Damir Dervišagić

- Više od 10 milijardi dinara smo obezbedili za lečenje dece sa retkim bolestima. Postali smo društveno odgovornije društvo i koliko nam je važno da pokažemo da nam je stalo do dece i naše budućnosti. I jedna stvar koju teško podnosim je kada ljudi insistiraju na tome da su bolji od države - naveo je.