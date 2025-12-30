Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić osvrnuo se ponovo večeras na izraz koji blokaderi koriste, a to je "to su naše pare".

- Izreka 'to su naše pare', to je nešto najpokvarenije i najnetačnije na svetu. Pa što onda birate državu? Što onda birate rukovodstvo? Zbog čega uopšte izbori? Zbog čega glasanje? Pa to su naše pare. Svejedno je koje je na vlasti, to su naše pare. Pa upravo nije svejedno i nikad nije bilo svejedno i nikad neće biti svejedno. Uvek država upravlja našim parama i ne samo da upravlja, već država obezbeđuje više novca ili manje novca - rekao je Vučić

- I da vas odmah obavestim da li ste videli koliko je stanje javnih finansija danas dobro. Mi smo danas na deviznom tržištu kupili 55 miliona evra. Se sećate pred samo 10 dana, a vidim ovde predstavnike tih medija koji su obmanjivali javnost dok se nisam pojavio i pokušao da umirim javnost i rekao da obmanjuju javnost i ne govore istinu oko kursa dinara. Pa kažu u menjačnici ponovo se čuje devize, devize i tako dalje. Svi srećni ne bili imali nešto da kažu protiv sopstvene zemlje. I šta bi sa tom pričom, završili smo godinu sa kursom od 117,28 - naveo je predsednik.