Predsednik Srbije Aleksandar Vučić komentarisao je danas hapšenje Milana Kneževića u Crnoj Gori.

"Dvaput sam razgovarao danas s njim, zabrinut sam jer to nisu ljudi koji su napali policiju, to su ljudi koji su došli ispred svojih kuća. Ne želim da se mešam u njihove odnose, on je Srbin, moj prijatelj, zato smo izrazili zabrinutost. I trudio sam da ne upotrebim nijednu tešku reč, čujem da onih 54 nisu uhapšeni, nego samo privedeni, mada nije ni važno. Sve najbolje želim ljudima u Crnoj Gori. Neću da se mešam, ni u napade koji tamo postoje i protiv mene i Srbije, znamo da to radi Đukanovićevo krilo, ali neka nastave to da rade. CG je bila i uvek će biti bratska država, nemamo nikakav problem s tim - rekao je Vučić.

Detaljno obraćanje predsednika Vučića POGLEDAJTE OVDE.

