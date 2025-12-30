Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je večeras da se on ne sprema za rat već da sačuva mir.

- Završiću svoj mandat u miru i stabilnost i u narednih 50 godina nijedan predsednik neće dobiti toliko glasova, a kamoli u prvom krugu. Zapamtite moje reči, čuvaću mir, a ja se ne spremam na rat, spremam se da sačuvam mir, odvraćajući one koji nas napadaju. A oni koji su mnogo jači od nas bi iskoristili tu priliku. Zajednički prave "šotu" (Savez Prištine, Zagreba i Tirane), oklopno vozilo. A kad smo govorili o tome, svi su se smejali.

Detaljno obraćanje predsednika Vučića pročitajte u posebnoj vesti.

Ne propustitePolitika"TAJ BROJ POTPISA NIKO NIKADA NIJE SKUPIO NITI ĆE MOĆI" Vučić o izjavama blokadera: Kada sam čuo cifru, samo sam se osmehnuo
Aleksandar Vučić (5).jpeg
PolitikaVUČIĆ O HAPŠENJU KNEŽEVIĆA: Ne želim da se mešam u njihove odnose, on je Srbin, moj prijatelj, zato smo izrazili zabrinutost
Aleksandar Vučić (8).jpeg
Politika"IZREKA 'TO SU NAŠE PARE' NEŠTO NAJPOKVARENIJE NA SVETU" Vučić: Kažu svejedno ko je na vlasti, to su naše pare! Pa upravo to nije svejedno, nikad i neće biti!
Aleksandar Vučić (3).jpeg
InfoBizVučić o infrastrukturnim projektima: Imamo 394 km brzih pruga i saobraćajnica u izgradnji! Da 1. decembra predamo ključeve organizatorima Ekspa (foto)
Aleksandar Vučić (5).jpeg