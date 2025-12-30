- Završiću svoj mandat u miru i stabilnost i u narednih 50 godina nijedan predsednik neće dobiti toliko glasova, a kamoli u prvom krugu. Zapamtite moje reči, čuvaću mir, a ja se ne spremam na rat, spremam se da sačuvam mir, odvraćajući one koji nas napadaju. A oni koji su mnogo jači od nas bi iskoristili tu priliku. Zajednički prave "šotu" (Savez Prištine, Zagreba i Tirane), oklopno vozilo. A kad smo govorili o tome, svi su se smejali.