Završiću svoj mandat u miru i stabilnost i u narednih 50 godina nijedan predsednik neće dobiti toliko glasova, a kamoli u prvom krugu, rekao je predsednik
"NE SPREMAM SE ZA RAT, VEĆ DA ČUVAM MIR" Snažna poruka predsednika: Završiću mandat u miru, u narednih 50 godina nijedan predsednik neće dobiti toliko glasova
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je večeras da se on ne sprema za rat već da sačuva mir.
- Završiću svoj mandat u miru i stabilnost i u narednih 50 godina nijedan predsednik neće dobiti toliko glasova, a kamoli u prvom krugu. Zapamtite moje reči, čuvaću mir, a ja se ne spremam na rat, spremam se da sačuvam mir, odvraćajući one koji nas napadaju. A oni koji su mnogo jači od nas bi iskoristili tu priliku. Zajednički prave "šotu" (Savez Prištine, Zagreba i Tirane), oklopno vozilo. A kad smo govorili o tome, svi su se smejali.
Detaljno obraćanje predsednika Vučića pročitajte u posebnoj vesti.
