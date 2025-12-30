Slušaj vest

Đorđe Milićević, ministar bez portfelja zadužen da prati stanje, predlaže mere i učestvuje u koordinaciji aktivnosti u oblasti odnosa Republike Srbije sa dijasporom, oglasio se nakon vesti da je uhapšen lider Srba u Crnoj Gori Milan Knežević.

- Nasilje koje je danas doživeo lider Srba u Crnoj Gori, Milan Knežević, je poruka mržnje prema volji srpskog naroda. To je napad na sve srpsko u susednoj državi. Na referendumu u Botunu jasno je rečeno šta je volja naroda, to je branio i Milan Knežević. Uhapšen je samo zato što se zalaže za prava Srba u Crnoj Gori, uhapšen je jer uvek govori jasno i glasno, bez uvijanja i laži. Videli smo danas da to nije dobrodošlo u Crnoj Gori, da ne žele da čuju glas Srba. Ovo je neprihvatljivo ponašanje crnogorske policije koje najoštrije osuđujem. Niko nema pravo da ugnjetava drugi narod, njegovu volju i slobodu - istakao je ministar Milićević.

Kurir.rs

