Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić na godišnjoj konferenciji za medije govorio o svim aktuelnim temama, a potom je celo obraćanje sumirao u 11 tačaka na Instagram nalogu.

  • Za sledeću godinu imamo dva cilja: prvi je mir i stabilnost, a drugi je najbolja godina u istoriji Srbije, pre svega u ekonomskom smislu.
  • Srbija će nastaviti politiku vojne neutralnosti i mira u regionu, a u svetu – držaćemo se Povelje UN, Rezolucije UN, ne samo po pitanju Kosova i Metohije, već i po pitanju svih ostalih kriza širom sveta.
  • Imamo najnižu stopu kriminaliteta u istoriji. U narednom periodu, specijalne policijske jedinice će biti još bolje opremljene.
  • Za vojsku kupujemo sve što nam je potrebno za odbranu zemlje, a Srbija će u smislu odbrane od svakog potencijalnog agresora, biti jedna od najopremljenijih zemalja u Evropi.
  • Penzioneri će za pet dana dobiti najveće penzije u svojoj istoriji i želim da im čestitam na tome. Nastavićemo sa dodatnim značajnim povećanjima, a gledaćemo kako jednokratno da pomognemo i ljudima sa najmanjim penzijama.
  • Očekujemo da će prosečna plata na nivou Srbije do kraja 2027. godine biti hiljadu i četiri stotine evra.

  • Budžet za zdravstvo je već ogroman, a nastavljamo da ulažemo u nove objekte i ljude i zato sam srećan što se zdravstveni radnici vraćaju u zemlju. Liste čekanja se smanjuju, ali to će i dalje biti jedan od prioriteta u narednoj godini.
  • Sve manje dece šaljemo u inostranstvo na lečenje, jer smo nabavili najbolju opremu i dostižemo nivo najboljih bolnica, a uložićemo još više sredstava za inovativne lekove, uz proširenje liste retkih bolesti.
  • Kada je reč o energetici, situacija za nas nije laka. U narednom periodu ćemo da proširujemo kapacitete skladištenja energenata i tu nas čeka mnogo posla, a izdvojićemo ogroman novac i za naftovod do Mađarske, kao i za druge projekte.
  • Mi danas imamo 131 prijavljenu zemlju učesnicu na EXPO 2027, što je apsolutni rekord.
  • Rasta nema bez infrastrukture, a ja sam ponosan na ono što smo do sada uradili. Sledeće godine ćemo mnogo toga završiti, a ljudi će videti potpuno drugačije lice Srbije i što se tiče primanja i ukupnog rasta.
