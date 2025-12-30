Slušaj vest

Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić, pred novogodišnje praznike — nakon što je juče "pakovala" poklone za kolege, predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića i ministra finansija Sinišu Malog danas je rešila da obraduje i opozicionog poslanika Miloša Parandilovića. 

Na pitanje ko je zaslužio specijalan novogodišnji poklon, Brnabić je izdvojila: 

- Bez ikakve sumnje, moj drug Miloš Parandilović. I za njega dva poklona. Prvi, mogu da mu uplatim jedan anger management kurs (kurs upravljanja besom, prim. aut.). I drugi, mnogo, mnogo važniji, to je lepa knjiga "Škola lepih manira gospođice Mile".

Brnabić je potom napisala i posvetu: "Dragom Milošu, uz najlepše želje za 2026. godinu, Ana Brnabić.

- Drago mi što smo se upoznali, da ti pomognem, da molim, uh izvinjavam se, izvoli, ne, izvoli ti. Dakle svima će nam ovo pomoći, ali najviše samom Parandilu - zaključila je. 

Pogledajte kako to izgleda u nastavku: 

