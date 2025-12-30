Slušaj vest

Slučaj iz crnogorskog sela Botun otvorio je pitanja odnosa vlasti prema protestima, političkih tenzija u Crnoj Gori i reakcija iz regiona.

Da li je reč o pravnom postupku ili političkoj demonstraciji sile - i šta to tišina političke scene u Srbiji govori o regionalnim odnosima?

O svemu ovome govorili su gosti u emisiji "Usijanje" na Kurir televiziji.

Dražen Živković, glavni odgovorni urednik TV PRVA Crna Gora, objasnio kako je policija pre šest godina ponovo krenula na građane koji su se samo borili za pošten i dostojanstven život.

- Kada čujete da je u jednom danu uhapšeno 54 osobe prvo na šta pomislite jeste da se radi o jednoj velikoj organizovanoj kriminalnoj grupi, međutim ovde su uhapšeni meštani sela Botun koje pripada Zeti. Nažalost za sve što valja ili ne valja u Crnoj Gori za to je kriv Milan Knežević - rekao je Živković i dodao:

Foto: Kurir Televizija

- On je pre skoro šest godina uhapšen u Skupštini Crne Gore kada je izglasan sramni zakon o slobodi veroispovesti, šest godina kasnije dešava se ista situacija, policija ponovo kreće na goloruke građane koji su 2020. godine doneli slobodu. Oni su samo branili svoje pravo na dostojanstven život i bune se celih 20 godina.

Advokat Predrag Savić smatra da Milana Kneževića nisu mogli da uhapse zbog toga što poseduje poslanički imunitet.

- Ono što je ovde sporno jeste termin hapšenja Milana Kneževića, on je sam ušao u maricu i njega nisu mogli da uhapse jer ima poslanički imunitet i nisu ga zatekli u izvršenju krivičnog dela za koje se goni po službenoj dužnosti. Pokazao je da dosledno stoji uz svoje zemljake i primena sile nad tim stanovništvom u ovoj situaciji izazvala je reakciju Jakova Milatovića koji je osudio upotrebu sile - ističe Savić i dodaje:

Foto: Kurir Televizija

- Odbornik Alekse Bečića u Skupštini opštine Zeta i predsednik opštinskog odbora podneo je neopozivu ostavku, prekida se svaka sumnja da je Bečić znao za plan da se na silu uklone građani Botuna i Zete i da se uvedu teške mašine za radove na površinskom kopu.

Ibro Ibrahimović, savetnik potpredsednika Vlade Ivice Dačića, smatra da je današnji događaj u Botunu prevazišao lokalnu politiku.

- Kada ste nevećinsko stanovništvo izuzetno je bitno da sačuvate pre svega jedinstvo na prostoru čitave Crne Gore. Ovaj pokušaj da se u srpskom korpusu napravi jedan jaz jeste samo još jedna politička konstanta. Ovo što se desilo danas u Botunu prevazilazi lokalnu politiku jer se tu otvaraju pitanja ljudskih prava - smatra Ibrohimović i dodaje:

Foto: Kurir Televizija

- Ovo je miran građanski protest, oni i jesu demokratija jer kada građani od vlasti i vlade ne dobiju adekvatan odgovor onda se informacije same skupljaju i prave.

Perko Matović, iz Centra za nacionalnu politiku, rekao je da u svakoj zemlji mora biti dozvoljena pasivno agresivna građanska neposlušnost.

- Vladavina prava ne znači da imate sudove koji postoje nego da svi građani mogu da se bave političkom borbom parlamentarno i na svaki način društvene inicijative. Oni kada kažu da su hteli da osujete početak nekih radova to je onda cela suština - objašnjava Ibrohimović i dodaje:

Foto: Kurir Televizija

- Dakle trebalo bi takva vrsta pasivne građanske neposlušnosti u svakoj normalnoj demokratskoj zemlji da bude dozvoljena i da ne dođe do agresivne reakcije policije.

