Viši sud u Nišu ukinuo je pritvor bivšoj gradonačelnici Niša Dragani Sotirovski, optuženoj za zloupotrebu službenog položaja i istovremeno joj odredio meru zabrane napuštanja stana.

Krivično veće smatra da i dalje stoje razlozi zbog kojih je pritvor određen, ali da oni nisu takvog karaktera da je produženje mere pritvora kao najteže mere u krivičnom postupku neophodno, prenose beogradski mediji pisanje Tanjuga.

Veće je pored toga ocenilo da je od određivanja pritvora prošlo 10 meseci i da je u tom periodu intenzitet uznemirenja javnosti smanjen, pa se ne može govoriti o postojanju uznemirenja javnosti koje je tako jakog stepena da bi puštanje okrivljene na slobodu ugrozilo nesmetano vođenje krivičnog postupka.

Ovaj sud je nedavno potvrdio optužnicu protiv bivše gradonačelnice, kojom joj se na teret stavljaju dva krivična dela zloupotreba službenog položaja.

Bivša gradonačelnica Grada Niša, koja je i bivši komandant Štaba za vanredne situacije tog grada osumnjičena je za produženo krivično delo zloupotreba službenog položaja.