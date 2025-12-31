Slušaj vest

- Želim da vam Nova godina donese mir, dobro zdravlje i blagostanje. Da vam 2026. bude ispunjena veseljem i ljubavlju i da vas tokom godine prati uspeh kako na privatnom, tako i na poslovnom planu. Mi ćemo i u 2026. godini, bez obzira na sve izazove, nastaviti da ostvarujemo zacrtane ciljeve i da ispunjavamo obećanja koja smo dali. Nećemo odustati od rasta i razvoja, od napretka naše Srbije. Nastavićemo da ulažemo u infrastrukturu i velike kapitalne projekte, kao i u još bolji životni standard građana. I u 2026. godini nastavljamo naporno da radimo kako bi ostvarili još bolje rezultate za bolje sutra svih građana Srbije. Postavili smo visoke ciljeve, ali oni su dostižni, posebno ako, zajedno i složno, radimo na njima. Srećna Nova godina! - poručio je ministar Siniša Mali.

