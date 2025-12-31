Slušaj vest

Svetski ekonomski forum najavio je na svom zvaničnom Iks nalogu učešće predsednika Srbije Aleksandra Vučića na godišnjem sastanku u Davosu.

- Aleksandar Vučić, predsednik Srbije, pridružiće se godišnjem sastanku Svetskog ekonomskog foruma 2026. u Davosu, u Švajcarskoj - navodi se u objavi uz Vučićevu fotografiju.

Godišnji sastanak Svetskog ekonomskog foruma pod nazivom "Duh dijaloga" održaće se od 19. do 23. januara u Davosu.

