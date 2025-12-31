Slušaj vest

Reditelj Kokan Mladenović i poslednjeg dana 2025. godine, koju je obeležilo strašno nasilje blokadera, nastavio je blokadersku mantru o nasilništvu bilo kad i bilo gde, pa tako i 31. decembra kada se građani spremaju za doček Nove godine.

Mladenović je gostovao na blokaderskoj N1, gde je ga je voditeljka Danica Vučenić, konstatujući da je božićno seoce ispred Republičkog parlamenta "kičasto", upitala da lu su tzv. ćacilend i to seoce isto.

- Naravno da je isto, Ja verujem da će to zamajavanje naroda, evolucijom ćacilenda u razne oblike potrajati još. Samo nije pitanje do njih, pitanje je zašto mi ne rasturimo Božićno seoce?! Sklonimo ga i prođemo napokon automobilima! - izjavio je Mladenović.

Podsećamo, nakon što su uklonjeni šatrori ispred Skupštine Srbije, "niklo" je Božićno seoce, koje će trajati do 2. ili 3, januara 2026. godine.

Iako na blokaderskim medijima sa omalovažavanjem govore o Božićnom seocetu ispred zgrade Parlamenta, istina je da je centar Beograda za ove novogodišnje praznike dobio jedan lep prostor, ukrašen i okićenim jelkama, novogodišnjom rasvetom, svetlećim kočijama... Svojevrsni novogodišnji bazar ima razne sadržaje, za sve generacije.

