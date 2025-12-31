Slušaj vest

- Valjda se svima nešto dogodi oko Nove godine, tako su i ovi stručnjaci u mom kabinetu nešto pisali šta žele, pa možemo i zajedno da vidimo - rekao je Vučić.

Prikazane su video poruke u kojima su mu saradnici u dve reči poručili šta mu žele u novoj 2026. godini.

Uglavnom su u pitanju uspeh, zdravlje, mir i snaga, ali je Suzana Vasiljević, savetnica za medije predsednika Srbije, imala jednu duhovitu poruku.

- Godišnji odmor - rekla je ona i priložila crtež predsednika koji odmara uz knjigu.

Foto: Instagram/buducnostbijeav