Predsednik Srbije Aleksandar Vučić snimkom na zvaničnom Instagram nalogu otkrio je šta su mu najbliži saradnici poželeli za Novu godinu.
PREDSEDNIK ČUO ŽELJE NAJBLIŽIH SARADNIKA, PA SE UHVATIO ZA GLAVU: Vučić objavio urnebesni snimak pred Novu godinu, evo šta mu je poželela Suzana Vasiljević
- Valjda se svima nešto dogodi oko Nove godine, tako su i ovi stručnjaci u mom kabinetu nešto pisali šta žele, pa možemo i zajedno da vidimo - rekao je Vučić.
Prikazane su video poruke u kojima su mu saradnici u dve reči poručili šta mu žele u novoj 2026. godini.
Uglavnom su u pitanju uspeh, zdravlje, mir i snaga, ali je Suzana Vasiljević, savetnica za medije predsednika Srbije, imala jednu duhovitu poruku.
- Godišnji odmor - rekla je ona i priložila crtež predsednika koji odmara uz knjigu.
Na kraju snimka Vučić se u šali uhvatio za glavu.
