- Valjda se svima nešto dogodi oko Nove godine, tako su i ovi stručnjaci u mom kabinetu nešto pisali šta žele, pa možemo i zajedno da vidimo - rekao je Vučić.

Prikazane su video poruke u kojima su mu saradnici u dve reči poručili šta mu žele u novoj 2026. godini.

Uglavnom su u pitanju uspeh, zdravlje, mir i snaga, ali je Suzana Vasiljević, savetnica za medije predsednika Srbije, imala jednu duhovitu poruku.

- Godišnji odmor - rekla je ona i priložila crtež predsednika koji odmara uz knjigu.

aleksandar vučić
Foto: Instagram/buducnostbijeav

Na kraju snimka Vučić se u šali uhvatio za glavu. 

1.jpg
av.jpg
aleksandar vučić
WhatsApp Image 2025-12-09 at 10.47.46.jpeg