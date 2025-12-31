Politika
"DRŽAVA JE TU DA BRINE ZA GRAĐANE": Dubravka Đedović Handanović čestitala Novu godinu i božićne praznike čitaocima i gledaocima Kurira (VIDEO)
Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović poželela je srećnu Novu godinu i božićne praznike čitaocima i gledaocima Kurira.
- Želim da se zahvalim svim građanima Srbije što veruju u svoju državu, što su nas podržavali u ovim teškim, izazovnim momentima kada je u pitanju energetska situacija u zemlji, ali da vas uverim, država je tu da brine za vas, da će svega biti dovoljno i da ćemo sve izazove prebroditi u 2026 - kazala je ministarka i dodala:
- Srećna vam Nova godina i božićni praznici.
