Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović poželela je srećnu Novu godinu i božićne praznike čitaocima i gledaocima Kurira.

- Želim da se zahvalim svim građanima Srbije što veruju u svoju državu, što su nas podržavali u ovim teškim, izazovnim momentima kada je u pitanju energetska situacija u zemlji, ali da vas uverim, država je tu da brine za vas, da će svega biti dovoljno i da ćemo sve izazove prebroditi u 2026 - kazala je ministarka i dodala:

- Srećna vam Nova godina i božićni praznici.

