Predsednik Srpske napredne stranke i savetnik predsednika Republike za regionalna pitanja Miloš Vučević izjavio je danas da je 2025. godina bila veoma teška i neizvesna, ali da je situacija u zemlji sada stabilnija, te da ne očekuje da će se u narednoj godini ponoviti scenariji iz godine na izmaku.

"Teška je godina, ali izlazimo za nijansu relaksiranije. I objektivno i subjektivno je teška godina. Ne bih voleo da nam se ikada išta ponovi što je bilo prethodne godine", rekao je Vučević za televiziju K1.

Ocenio je da su 2025. godinu obeležile teške teme - kako će biti, hoće li studenti polagati ispite, hoće li deca ići u školu, hoće li biti izbora ili nove vlade, kuda idemo...

"Dobro je što ovu godinu ispraćamo sa osmehom. Mislim da je nemoguće da se ponovi ono što je bilo 2025, iz više razloga. Ne mislim da će sve biti idealno, ali ne vidim da postoji šansa da će nam se tokom 2026. godine desiti ono što je 2025. godine", zaključio je Vučević.

Podsećamo, predsednik Aleksandar Vučić obratio se juče se građanima o svim najvažnijim temama na godišnjoj konferenciji i rekao da će sledeća godina biti najbolja u istoriji Srbije.