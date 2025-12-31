Slušaj vest

Predsednica Skupštine Ana Brnabić uputila je danas čestitke građanima Srbije povodom predstojećih praznika, izrazivši uverenje da ćemo i u predstojećoj godini nastaviti da jačamo institucije, dijalog i poverenje, u interesu svih građana.

- U susret Novoj godini, želim da vam uputim iskrene čestitke, sa željom da vam predstojeći dani donesu zdravlje, mir, ličnu i porodičnu sreću, kao i snagu da zajedno gradimo stabilnije i pravednije društvo - navela je Brnabić, saopšteno je iz njenog kabineta.

Kako je istakla, godina za nama bila je ispunjena izazovima, ali i prilikama da pokažemo odgovornost, solidarnost i posvećenost zajedničkom dobru.

- Verujem da ćemo i u godini koja dolazi nastaviti da jačamo institucije, dijalog i poverenje, u interesu svih građana Srbije - rekla je Brnabić.