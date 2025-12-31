Politika
"U NAREDNIH 24 SATA VERUJEM DA ĆEMO SE RADOVATI FENOMENALNIM POLITIČKIM VESTIMA" Vučić čestitao Novu godinu, pa poručio: Radili smo naporno, zaslužili smo!
Slušaj vest
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić čestitao je građanima Novu godinu i istakao da veruje da ćemo se u narednih 24 sata radovati fenomenalnim političkim vestima.
- Poštovani građani, srećna Nova godina, a u narednih 24 sata, verujem da ćemo se radovati fenomenalnim političkim vestima - napisao je Vučić na Iksu i dodao:
- Radili smo naporno, zaslužili smo! Živela Srbija!
Reaguj
12