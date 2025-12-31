Slušaj vest

Kako ističu iz ministarstva, uprkos kompleksnim globalnim okolnostima, naša zemlja je ostala posvećena aktivnom oblikovanju svoje spoljnopolitičke pozicije, sa posebnim fokusom na izgradnji novih i očuvanju postojećih partnerstava i prijateljstava, zatim uspostavljanju, održavanju i razvoju političkog dijaloga na visokom i najvišem nivou, aktivnom učešću u radu međunarodnih organizacija, kao i promociji mira, stabilnosti i poštovanja principa međunarodnog prava.

Značajni napori uloženi su u dalji razvoj ekonomske diplomatije, unapređenje rada i operativnosti diplomatsko-konzularne mreže, kao i osnaživanje podrške našoj dijaspori u regionu i širom sveta.

Vođeni vizijom i jasno postavljenim ciljevima najvišeg državnog rukovodstva, srpske diplomate stavili su svoja znanja i iskustva u službu očuvanja i unapređenja slike Republike Srbije u međunarodnim okvirima, i ostvarivanja bolje budućnosti za sve nas, uz visok stepen profesionalnog angažmana, odgovornosti i posvećenosti.

Njihov rad na svim meridijanima, često u zahtevnim i izazovnim okolnostima, kao i u uslovima visokog rizika, od ključnog je značaja za kontinuitet diplomatskih aktivnosti, predstavljanje pozicija naše zemlje i zaštitu najvažnijih nacionalnih interesa.