DIPLOMATIJA U SLUŽBI OTADŽBINE: Ministarstvo spoljnih poslova sumiralo godinu za nama
Kako ističu iz ministarstva, uprkos kompleksnim globalnim okolnostima, naša zemlja je ostala posvećena aktivnom oblikovanju svoje spoljnopolitičke pozicije, sa posebnim fokusom na izgradnji novih i očuvanju postojećih partnerstava i prijateljstava, zatim uspostavljanju, održavanju i razvoju političkog dijaloga na visokom i najvišem nivou, aktivnom učešću u radu međunarodnih organizacija, kao i promociji mira, stabilnosti i poštovanja principa međunarodnog prava.
Značajni napori uloženi su u dalji razvoj ekonomske diplomatije, unapređenje rada i operativnosti diplomatsko-konzularne mreže, kao i osnaživanje podrške našoj dijaspori u regionu i širom sveta.
Vođeni vizijom i jasno postavljenim ciljevima najvišeg državnog rukovodstva, srpske diplomate stavili su svoja znanja i iskustva u službu očuvanja i unapređenja slike Republike Srbije u međunarodnim okvirima, i ostvarivanja bolje budućnosti za sve nas, uz visok stepen profesionalnog angažmana, odgovornosti i posvećenosti.
Njihov rad na svim meridijanima, često u zahtevnim i izazovnim okolnostima, kao i u uslovima visokog rizika, od ključnog je značaja za kontinuitet diplomatskih aktivnosti, predstavljanje pozicija naše zemlje i zaštitu najvažnijih nacionalnih interesa.
I u narednu godinu ulazimo uz poruku da je Republika Srbija pouzdan partner i iskren prijatelj, posvećen miru, dijalogu i međunarodnoj saradnji, zaključuje se u saopštenju Ministarstva spoljnih poslova.