Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić čestitao je svim građanima Republike Srbije Novu godinu i predstojeće praznike sa željom da im donese zdravlje, mir i napredak i poručio da će Ministarstvo unutrašnjih poslova nastaviti da radi još predanije kako bi se sačuvala njihova sigurnost i bezbednost.

- Iza nas je godina koja je bila puna izazova, koja je zahtevala istrajnost i veliku posvećenost policijskih službenika, kao i vatrogasaca-spasilaca. Uprkos tome, uspeli smo da sačuvamo bezbednost i stabilnost i da ujedno iz prethodne godine izađemo još odgovorniji, ali i snažniji.

Uoči Nove godine, podsetio bih da bezbednost podrazumeva zajedničku odgovornost, i da samo uz međusobno razumevanje, solidarnost i poštovanje zakona možemo graditi sigurno i stabilno društvo, u čemu je Ministarstvo unutrašnjih poslova pouzdan partner.

U narednoj godini nastavićemo da radimo na jačanju kapaciteta policije i vatrogasaca-spasilaca, unapređivanju uslova rada i modernizaciji sistema, jer svako ulaganje direktno utiče na stabilniju budućnost.

U 2026. godini pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova nastojaće da rade još predanije, sa ciljem da dodatno unapredimo bezbednost, red i stabilnost i stvaramo uslove za miran i siguran život svih građana Republike Srbije.