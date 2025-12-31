Slušaj vest

Urednik blokaderske televizije Nova S Slobodan Georgiev nastavio je sukob sa svojim saborcima, pa je dojučerašnjeg kolegu iz iste TV kuće, voditelja Ivana Ivanovića nazvao primitivnim, a profesoru blokaderu Jovu Bakiću poručio je da se svi sprdaju s njim!

"Ivanović je reagovao na jedan džukački način na moju objavu na Tviteru. Hteo je da se pohvali kako je on napravio Novu S. A protiv Jove Bakića nemam ništa, nije mi jasna ta potreba da priča kako će nekog da kuva, da dinsta, pa se sada svi sprdaju sa njim", rekao je Georgiev u podkastu DLZ.

Podsećamo, Ivan Ivanović je nedavno rekao kako je njegova bivša kompanija u kojoj posluje i Nova S, na kojoj je vodio emisiju, tek sa njegovim prelaskom zaradila veliki novac, jer je kako je naveo za samo par meseci dok su samo on i Olja Bećković bili tamo prodato120.000 EON aplikacija.

Georgiev je nakon toga reagovao poručivši medijima da više ne označavaju Dragana Šolaka kao glavnog već Ivana Ivanovića.

