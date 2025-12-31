- Što se tiče ove godine, ne ponovila se. Što se tiče mene i Darka (Glišića, prim. aut.), ne ponovila se. Neko nas je urekao i proklinjao. Ako nešto mora da bude vizija za Srbiju onda je to ono da ne ponovimo ovo što se dešavalo 2025. godine, da nam godinu ne pojedu skakavci. Nisu se ljudi družili, bavili smo se time šta je blokirano, umesto da smo se bavili rastom plata i penzija. Siguran sam da nam se to neće ponoviti u 2026. godini, a do tada su se svi radovali šta nam se dešava. Oni prave od naše dece jeftinu radnu snagu, je l' sad treba da se divimo što će pola srpske dece ići u Sloveniju da studira? Optimistično je da smo sačuvali državu. Predsednik Vučić je izneo da je na desetine poginulih bilo na protestima Žutih prsluka u Francuskoj, a kod nas nije bilo žrtava na ulicama, Bogu hvala, iako je bilo pucanja, ubadanja nožem i uvek od strane blokadera - rekao je Vućević.