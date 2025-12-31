Slušaj vest

Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić čestitao je građanima Srbije i srpskom narodu u rasejanju Novu godinu i naveo da je 2025. bila još jedna godina jačanja međunarodnog ugleda Srbije, kontinuiranog ekonomskog rasta, novih infrastrukturnih projekata i investicija, ali i godina borbi i izazova u domaćoj i međunarodnoj areni.

"Neka u novu 2026. godinu svi zakoračimo ozbiljniji i odgovorniji, snažniji i mudriji, i bogatiji znanjem i veštinama koji će našoj zemlji osigurati dalji napredak, stabilnost, razvoj i konkretne rezultate na spoljnom i unutrašnjem planu", naveo je Đurić.

Ministar je poželeo građanima zdravlje, blagostanje i lični uspeh.

"U časovima u kojima stara godina ustupa mesto novoj, sagledavamo ono što smo ostvarili i postigli, ali i s puno nade i entuzijazma pravimo planove i iščekujemo mnoštvo prilika koje će se otvoriti u narednih 365 dana", naveo je šef diplomatije Srbije.

Ne propustitePolitika"U NAREDNIH 24 SATA VERUJEM DA ĆEMO SE RADOVATI FENOMENALNIM POLITIČKIM VESTIMA" Vučić čestitao Novu godinu, pa poručio: Radili smo naporno, zaslužili smo!
Aleksandar Vučić (8).jpeg
PolitikaPREDSEDNIK ČUO ŽELJE NAJBLIŽIH SARADNIKA, PA SE UHVATIO ZA GLAVU: Vučić objavio urnebesni snimak pred Novu godinu, evo šta mu je poželela Suzana Vasiljević
aleksandar vučić
PolitikaBRNABIĆ ČESTITALA GRAĐANIMA NOVU GODINU: Želim da vam predstojeći dani donesu zdravlje, mir, ličnu i porodičnu sreću
Ana Brnabić
PolitikaDAČIĆ ČESTITAO GRAĐANIMA NOVU GODINU: MUP će još predanije raditi kako bi se sačuvala sigurnost i bezbednost
1 (1).JPG
Politika"DRŽAVA JE TU DA BRINE ZA GRAĐANE": Dubravka Đedović Handanović čestitala Novu godinu i božićne praznike čitaocima i gledaocima Kurira (VIDEO)
Dubravka Đedović Handanović