Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić čestitao je građanima Srbije i srpskom narodu u rasejanju Novu godinu i naveo da je 2025. bila još jedna godina jačanja međunarodnog ugleda Srbije, kontinuiranog ekonomskog rasta, novih infrastrukturnih projekata i investicija, ali i godina borbi i izazova u domaćoj i međunarodnoj areni.

"Neka u novu 2026. godinu svi zakoračimo ozbiljniji i odgovorniji, snažniji i mudriji, i bogatiji znanjem i veštinama koji će našoj zemlji osigurati dalji napredak, stabilnost, razvoj i konkretne rezultate na spoljnom i unutrašnjem planu", naveo je Đurić.

Ministar je poželeo građanima zdravlje, blagostanje i lični uspeh.