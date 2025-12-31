ĐURIĆ ČESTITAO GRAĐANIMA NOVU GODINU: Da u 2026. osiguramo dalji napredak našoj zemlji (VIDEO)
Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić čestitao je građanima Srbije i srpskom narodu u rasejanju Novu godinu i naveo da je 2025. bila još jedna godina jačanja međunarodnog ugleda Srbije, kontinuiranog ekonomskog rasta, novih infrastrukturnih projekata i investicija, ali i godina borbi i izazova u domaćoj i međunarodnoj areni.
"Neka u novu 2026. godinu svi zakoračimo ozbiljniji i odgovorniji, snažniji i mudriji, i bogatiji znanjem i veštinama koji će našoj zemlji osigurati dalji napredak, stabilnost, razvoj i konkretne rezultate na spoljnom i unutrašnjem planu", naveo je Đurić.
Ministar je poželeo građanima zdravlje, blagostanje i lični uspeh.
"U časovima u kojima stara godina ustupa mesto novoj, sagledavamo ono što smo ostvarili i postigli, ali i s puno nade i entuzijazma pravimo planove i iščekujemo mnoštvo prilika koje će se otvoriti u narednih 365 dana", naveo je šef diplomatije Srbije.