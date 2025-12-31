Predsednik Srbije Aleksandar Vučić primio je nove čestitke stranih zvaničnika povodom nastupajućih novogodišnjih i božićnih praznika.
OD NEMAČKE DO SEJŠELA: Predsedniku Vučiću i dalje stižu čestitke svetskih lidera
Čestitke su uputili predsednik Savezne Republike Nemačke Frank-Valter Štajnmajer, kancelar Savezne Republike Nemačke Fridrih Merc, kao i premijer Kraljevine Španije Pedro Sančez, navodi se u saopštenju.
Predsedniku Vučiću praznike su čestitali i predsednik Republike Kipar Nikos Hristodulidis, predsednik Crne Gore Jakov Milatović, predsednik Republike Tadžikistan Emomali Rahmon, kao i predsednik Republike Sejšeli Patrik Herminije.
Predsedniku su čestitke stigle i od naslednog princa i premijera Kraljevine Bahrein Salmana bin Hamada el Halifa i Pape Lava XIV.
