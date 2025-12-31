Slušaj vest

Podsećamo, predsednik Aleksandar Vučić čestitao je ranije danas građanima Novu godinu i istakao da veruje da ćemo se u narednih 24 sata radovati fenomenalnim političkim vestima.

- Poštovani građani, srećna Nova godina, a u narednih 24 sata, verujem da ćemo se radovati fenomenalnim političkim vestima - napisao je Vučić na Iksu i dodao:

- Radili smo naporno, zaslužili smo! Živela Srbija!

