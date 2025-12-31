Kako saznaje Kurir, predsednik Srbije Aleksandar Vučić pričao je sa zvaničnim Vašingtonom, i očekuje se objavljivanje dobrih vesti za Srbiju.
VUČIĆ OBAVIO VAŽNE RAZGOVORE SA VAŠINGTONOM! Kurir saznaje: Očekuje se objavljivanje dobrih vesti za Srbiju
Podsećamo, predsednik Aleksandar Vučić čestitao je ranije danas građanima Novu godinu i istakao da veruje da ćemo se u narednih 24 sata radovati fenomenalnim političkim vestima.
- Poštovani građani, srećna Nova godina, a u narednih 24 sata, verujem da ćemo se radovati fenomenalnim političkim vestima - napisao je Vučić na Iksu i dodao:
- Radili smo naporno, zaslužili smo! Živela Srbija!
