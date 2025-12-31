Predsednik Vlade Srbije prof. dr Đuro Macut poželeo je građanima zdravlje, ljubav, porodičnu sreću i optimizam u Novoj 2026. godini
Čestitka
PREMIJER MACUT ČESTITAO GRAĐANIMA PRAZNIKE "Želim vam zdravlje i ljubav, veru u bolje dane ispred nas - i da u Novoj godini nastavimo da gradimo Srbiju!" (FOTO)
Slušaj vest
Predsednik Vlade Srbije prof. dr Đuro Macut čestitao je građanima Srbije Novu godinu i srećne praznike, i poželeo zdravlje, ljubav i veru u bolje dane ispred nas.
- Drage građanke i građani, na kraju ove godine želim vam pre svega zdravlje i ljubav, ali i veru u bolje dane ispred nas. Jer, iza nas je period pun izazova, ali i trenutaka u kojima smo pokazali odgovornost, solidarnost i zajedništvo - naveo je i dodao:
- U Novoj godini nastavljamo da gradimo Srbiju koja čuva mir i stabilnost, brine o svojim ljudima i sa optimizmom gleda u budućnost. Želim vam da 2026. godina donese sreću, porodičnu toplinu i uspeh. Srećna Nova godina i sve najbolje, živela Srbija.
Kurir.rs
Reaguj
1