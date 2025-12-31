- Uprkos tome što više od osamdeset dana kap nafte nije došla u Srbiju preko Janafovog naftovoda, naša država je održala punu energetsku stabilnost i jačinu, naglasio je Vučević, i dodao da bi Srbija davno bila razorena u svakom smislu da na njenom čelu nije Aleksandar Vučić, koji vodi odgovornu i domaćinsku politiku. Koliko građani Srbije veruju svom predsedniku dokazuje i činjenica da nijednog trenutka, nisu ni paničili, a još važnije, nisu ni osetili nestašicu nafte i naftnih derivata.