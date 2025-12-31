Slušaj vest

Povodom vesti da je NIS dobio licencu američkog OFAK-a za nastavak rada do 23. januara, oglasio se predsednik SNS Miloš Vučević.

- Malo je država u svetu koje bi izdržale ono što je Srbija zahvaljujući politici predsednika Vučića, rekao je danas predsednik SNS Miloš Vučević.

- Uprkos tome što više od osamdeset dana kap nafte nije došla u Srbiju preko Janafovog naftovoda, naša država je održala punu energetsku stabilnost i jačinu, naglasio je Vučević, i dodao da bi Srbija davno bila razorena u svakom smislu da na njenom čelu nije Aleksandar Vučić, koji vodi odgovornu i domaćinsku politiku. Koliko građani Srbije veruju svom predsedniku dokazuje i činjenica da nijednog trenutka, nisu ni paničili, a još važnije, nisu ni osetili nestašicu nafte i naftnih derivata.

Čestitam predsedniku i građanima, Srbija je pobedila, zaključio je Vučević.

Kurir.rs

Ne propustiteInfoBizNAFTA KREĆE KROZ JANAF KA SRBIJI! Novi trijumf Vučićeve politike: Građani mogu da odahnu - najlepše moguće vesti za Novu godinu
Nis rafinerija
InfoBizRAFINERIJA U PANČEVU NASTAVLJA S RADOM! Ministarka Đedović Handanović saopštila sjajnu vest: NIS dobio licencu američkog OFAK-a za nastavak rada do 23. januara
nis.jpg
InfoBizEkonomista kaže da je ovo razlog zašto MOL insistira na kupovini NIS-a: Nije u pitanju naša rafinerija
MOL NIS Rafinerija Pančevo
InfoBiz"83. dan bez kapi nafte, uspeli smo da održimo stabilnost" Vučić: Povećavamo skladišta naftnih derivata! Ponosan sam na Srbiju jer smo pokazali odgovornost
Aleksandar Vučić (2).jpeg