Uglješa Grgur, narodni poslanik i predsednik Pokreta za pravdu Grgur, govori za Kurir o protekloj godini u kojoj se, kako kaže, "snažno borio protiv odluka izvršitelja da čitave porodice sa decom budu izbačene na ulicu". Grgur se, kako naglašava, "kao narodni poslanik često obraćao po ovom ali i mnogim drugim pitanjima i problemima građana pred skupštinskom govornicom:

- U 2025. godini sam stajao kao meta izvršiteljima, da bih zaštitio i sačuvao mnoge stanove i kuće u Srbiji. Bilo je mnogo takvih akcija gde sam branio decu i njihove roditelje širom Srbije da ne budu beskućnici. Najupečatljivi mi je primer iz Rume gde sam bebu od šest meseci i dvoje maloletne dece spasio da ih ne izbace na ulicu. Uz izvršiteljku je bilo čak 40 policajaca u pancirima. Pa slučaj sa Zvezdare, dokotorku Ljiljanu Mihailović hteli su da izbace iz stana, gde sam bio na licu mesta i posle je javno branio i uspeli smo. Potom slučaj Ibarska magistrala i Željko Crnobrnja, pa akcije po Nišu, Leskovcu, Čačku, Novom Sadu, Beogradu, Prokuplju, Užicu, Krnjači, Borči, Zrenjaninu, Kruševcu, ni sam ne znam gde više - rekao je Grgur koji se zahvalio Kuriru i Kurir televiziji na velikoj podršci tokom cele godine i dodao:

Foto: Privatna arhiva

Probleme građana iznosim u Skupštini

- Dobijam i bukvalno dve stotine poziva dnevno. Pomažem građanima, sastavljam prigovore, žalbe, da ne plaćaju advokata, sve je to sirotinja nema odakle. Najsrećniji sam kada me nazovu i kažu da je usvojen prigovor, žalba. Naravno dajem im i druge savete. Mnogim građanima po Srbiji od severa do juga, sam iz svog džepa, napunio frižidere hranom, plaćao struju, internet, televiziju. Mnogima sam po Srbiji slao garderobu moju i moje porodice, koja im je dobro došla. U Skupštini Srbije na skupštinskom odboru za ljudska prava čiji sam član, zastupao sam interese građana, to vi iz Kurira dobro znate. Na vezi sam sa zaštitnikom građana Pašalićem i ministrom pravde Vujićem, moram da ih pohvalim, kada god im se obratim za narod u mukama trude se maksimalno da pomognu. U 2025. obišao sam i 53 porodice u Centralnom zatvoru u Bačvanskoj 14 u Beogradu. Tamo su ljudi od improvizovanih prostorija zatvora napravili stanove i tražimo da dobiju trajno rešešenje za te stanove. Obišao sam 20 porodica iz Vojvode stepe 198 i 198a u Beogradu, gde su izvršitelji prodali njihove stanove koje su uredno platili, overili pred sudom i tu žive 15 godina. Neću dozvoliti da završe na ulici. Sve ove probleme - iz Bačvanske, Vojvode Stepe, penzionera MUP, vojnih lica, radnika, izneo sam i iznosiću u Skupštini Srbije kao narodni poslanik.

Otvaranje graničnog prelaza Međa

- Zalažem se da se u mestu Međa u Banatu na granici sa Rumunijom, otvori međunarodni prelaz Srbija - Međa. Hvala vama iz Kurira što ste dali podršku, a preko vas podršku ovom predlogu dao je i čuveni fudbaler Mile Belodedić koji je rodom iz Rumunije. U svakodnevnim sam kontaktima sa ministrom spoljnih poslova Markom Đuricem. Kao član zemalja skupštinskih prijateljstva,ja sam u zemlji prijateljstva sa Rumunijom i uskoro ću se sastati i sa ambasadorkom Rumunije u Beogradu, na okolnosti međunarodnog prelaza između Srbije i Rumunije. Ovaj prelaz mnogo bi značio lokalnom stanovništvu i privredi, ali i građanima koji putuju za Rumuniju i u Temišvar, naročito nakon izgradnje novog auto-puta.

Foto: Privatna arhiva

Plan i poruka za 2026.

- U 2026. godini, moje, kao i aktivnosti mog Pokreta za pravdu Grgur biće još jače. Borićemo se da se privatni izvršitelji ukinu i obeštete narod Srbije i da odgovaraju po zakonu i da se uvedu državni izvršitelji, sudski koji će da rade samo za platu. Podnosiću i dalje predloge zakona u skupštini. Kamate se moraju ukinuti, ili biti simbolične na godišnjem nivou od strane banaka, izvršitelja, poreskih dugovanja... Kamate su sahranile naš narod! Zalažem se da sve sumnjive presude idu na reviziju. Da niko ne sme da pljačka narod. Boriću se protiv organizovanog kriminala i moja borba za socijalnu politiku nikada neće stati. Svi koji su krali narod i državu treba pohapsiti, sve im oduzeti i da odgovaraju pred zakonom. Zakon mora biti za svakog isti i svako mora da radi po zakonu, ko ne radi treba ga zameniti. Kao i u 2025. godini i 2026. zalagaću se da za sve one građane koje proganjaju izvršitelji za dugove za struju, vodu, info stan, TV, da se zamrznu i otpišu, jer su zastareli. Građani ih dobijaju, a stari su pet, deset ili 15 godina, to je nedopustivo, to je pljačka. To je moja poruka i plan za 2026. godinu, uz srdačnu čestitku našim građanima, kao i čitaocima Kurira i gledaocima Kurir televizije. R.Nedić