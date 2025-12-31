Slušaj vest

Ministar odbrane Bratislav Gašić obišao je, u novogodišnjoj noći, dežurnu jedinicu lovačke avijacije na vojnom aerodromu "Pukovnik-pilot Milenko Pavlović" u Batajnici.

Obilasku je prisustvovao zamenik načelnika Generalštaba Vojske Srbije general-potpukovnik Tiosav Janković.

Ministar Gašić, tom prilikom, istakao je da pripadnici dežurne jedinice lovačke avijacije svakodnevno, pa i tokom dočeka Nove godine, obavljaju jedan od najodgovornijih zadataka, čuvajući nebo naše otadžbine.

- Poseta pripadnicima Ratnog vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane u novogodišnjoj noći prilika je da im lično zahvalim na profesionalnosti, odgovornosti, posvećenosti i na tome što zarad sigurnosti svih građana Republike Srbije praznične trenutke provode van svojih domova — na dužnosti - rekao je ministar Gašić.

Ministar Gašić u novogodišnjoj noći obišao dežurnu jedinicu lovačke avijacije Foto: Ministarstvo odbrane

Ministar odbrane je svim pripadnicima Vojske Srbije koji su i večeras angažovani, poželeo da uz uspešno izvršenje zadataka Novu godinu dočekaju ponosni na dužnost koju obavljaju.

- Bezbednost Srbije počiva na znanju, odgovornosti i spremnosti pripadnika Vojske Srbije, ali i na kontinuiranom ulaganju države u jačanje sistema odbrane. U Novoj godini nastavićemo da ulažemo u poboljšanje standarda pripadnika Vojske i u tehniku, jer je jaka i moderna vojska garant mira i sigurnosti Srbije - rekao je ministar Gašić i tom prilikom čestitao novogodišnje praznike pripadnicima Ministarstva odbrane i Vojske Srbije i građanima Republike Srbije.

Obilasku dežurne jedinice lovačke avijacije prisustvovali su komandant Ratnog vazduhoplovstva i PVO general-major Brane Krnjajić, komandant 204. vazduhoplovne brigade brigadni general Milan Elenkov i šef Kabineta ministra odbrane pukovnik Nikola Matović.