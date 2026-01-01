Slušaj vest

S obzirom da ministar danas slavi rođendan, njemu je na samom početku uručena torta.

Foto: Kurir Televizija

Na pitanje da li dobija jedan ili više poklona, Dačić je kroz smeh rekao - samo jedan.

- To je tako od malih dana, nekako je nezgodno da na Novu godinu slavite rođendan. Simpatično je to, imate osećaj da ceo svet slavi vaš rođendan. Samo me ne raduje koliko imam godina, ali dobro šta ćete. 60 godina, ne mogu da verujem - rekao je ministar.

On je naglasio da nije slučajni putnik u politici, već se školovao za to.

Foto: Kurir Televizija

- Ali to je sve turbulentno, Vučić stalno ide na izbore, stalno mu padaju na pamet izbori. Ja sam se šalio i sa ljudima iz crkve. Kako je lepo kod njih, oni se jednom izaberu za ceo život. Da je bolje ovako, i oni bi to koristili - kazao je on kroz smeh.

Dodaje da su izbori značajni zbog pregleda situacije na političkoj sceni.

- Ja sam se posle prošlih izbora vratio u MUP, što je velika promena. Osam godina sam bio i ministar spoljnih poslova. To je mnogo lakše, i lepše. Ja sam iz jedne milicionerske porodice, moj otac je bio milicioner. Ceo život smo bez njega provodili praznike. Tako da razumem njihov život i njihove probleme. Od kada sam bio ministar policije, ja sam svaki praznik provodio sa njima na dežurstvima. Ljudi ne razumeju da policija uvek mora da radi, i kada niko ne radi. To su ljudi koji nisu mogli da budu sa svojim porodicama - kazao je on.

Dodao je da pripadnici MUP obezbeđuju red i čuvaju sve, a da im retko ko čestita.

- Posetili smo pripadnike brigade i interventne koji su bili na Slaviji, kao i Žandarmeriju koja je dežurala u Beogradu na vodi. Posetili smo i vatrogasce spasioce. E onda sam posle toga morao da sednem sa svima njima u kafanu, jer je meni rođendan. Tako da ja nisam spavao, došao sam direktno odande - rekao je ministar.

Foto: Kurir Televizija

Kaže da su ga od detinjstva zanimali javni poslovi, i da je zato upisao novinarstvo.

- Od malih nogu sam se pripremao za to, i završio sam fakultet sa prosečnom ocenom 10. Potom sam ušao u politiku. 1990. godine se Savez komunista ujedinio sa Socijalističkim savezom radnog naroda, i napravljena je Socijalistička partija. Računa se da je 17. jul dan SPS, to je 1990. godina. Od tada sam ja u visokoj politici. Postao sam poslanik sa 26 godina, i bio sam portparol stranke - prisetio se Dačić.

Naglašava da je prošao celu istoriju Srbije od 1990. godine, od raspada Jugoslavije i raspada te zemlje, preko prekomponovanja u svetu.

- Tada je bila drugačija politička scena. Onda je došlo bombardovanje 1999. godine, pa 5. oktobar. Vidite šta se sve desilo za samo 10 godina. I gubitak izbora, ili državni udar, tj nasilno preuzimanje vlasti, svejedno - partija je preživela to. Ali sa teškim posledicama. Bilo je nas iz rukovodstva nekoliko koji su ostali. 5. oktobra su demonstranti upali i pokrali sve - od wc šolja do kotlića i zavesa. Žutim slovima su u mojoj kancelariji napisali "pobeda". I tu je glavno pitanje, kad podvučete crtu: Ko je tu pobedio? Pa raspali su se posle 2 godine. Ko danas od tih DOS-ovaca predstavlja DOS. Ko je iz te ekipe, da ne računam Đinđića koji je ubijen, nema više nikoga. To je jedno vreme neispunjenih obećanja i prevare - rekao je ministar.

Priseća se da je 6. oktobra zakazao stranački sastanak, i da je na njega u Beogradu došlo 13 ljudi.

Foto: Kurir Televizija

- 20 u Novom Sadu, 10 u Nišu. I mi smo spasili partiju. Razumem ja to, da neko pobegne iz prvog reda. Ali da nije bilo nas koji smo ostali, oni danas ne bi imali gde da se vrate. To je ljudski... Mi smo bili otpisani 5. oktobra, za hapšenje. Ali mi to nismo prihvatili, uspeli smo da se sačuvamo - rekao je Dačić.

Dodaje da mu je žao što su mu deca porasla, a da nije dovoljno bio sa njima.

- Teško je njima da prate mene, zato što oni više i ne računaju na ono na šta računa svaka normalna porodica. A to je da svake godine idete na odmor, da imate slobodne vikende, da ja imam radno vreme. Morate da imate neke druge načine držanja zajedništva. A porodica je najvažnija stvar. Imam sreću da imam divnu porodicu, i da moja porodica ne pripada krugu onih koji bi voleli da se nametnu u javnom mnjenju i da budu prisutni, da zloupotrebe moju funkciju - naglasio je ministar.

Na pitanje kako izgledaju praznici u njegovoj porodici, Dačić je rekao da nažalost naš školski sistem ne forsira okupljanje porodice za Božić.

- Znate, na Zapadu praznik počinje od Božića, a kod nas je Božić usred odmora. Svako ko ima decu on je već otišao negde, Božić provodi negde na putu. Ne znam kako bi to trebalo da se reši, ali treba forsirati da su Božić i Vaskrs porodični praznici na kojima treba cela porodica da se okupi - dodao je on.

Kaže da je počeo više da ceni ta okupljanja sa godinama, i da to postaje nešto o čemu treba ozbiljno da se razmišlja.

- Obično se suprug i supruga zbliže kada deca odu. Ja ne smem ni da kažem ništa o unucima, ali ja sam za - dodao je ministar sa osmehom.

Ivica Dačić je istakao da je za njega normalno da se više pažnje posvećuje unucima nego deci, ali i da se nikada nije mešao u privatni život svoje dece.

Foto: Kurir Televizija

- Neka mama proceni to, snajku i zeta. Ona će to najbolje da proceni, nisam baš siguran u decu. Ima raznih promašaja. Ja sam doduše dobro procenio, moja žena se udala za mene sa 20 godina - rekao je Dačić.

Što se tiče muzike, Dačić ističe da obično on ne naručuje pesme - već on peva.

- Sinoć, pošto sam sa policajcima sedeo, bilo je tu ljudi i iz gradske uprave i Vlade, ostali smo tu i uz Policijski orkestar, koji mora da zna te vrste pesama, poput "Bila mi je jedna topla zima". "Topla zima, plava žena", "Sneg je opet Snežana". To su pesme koje više ne postoje, svaka pesma je knjiga za sebe. Danas imate pesme koje budu hit dva tri dana, i niko ih više ne zna. Ja volim da peva, volim da otpevam od Riblje Čorbe "Lutka sa naslovne strane". Bijelo dugme, Zdravko Čolić. Ali naravno, "Podmoskovske večeri", to mi je omiljena pesma, iz mladosti - rekao je ministar.

Kaže da je svako ko je došao u Srbiju morao sa njim da odigra kolo, i da su uglavnom dobro prolazili.

- Ali morao sam i ove naše da učim, pošto ne znaju da igraju kolo. Kod nas na jugu kada se dete rodi ono mora da igra kolo - rekao je on.

Vraćajući se na svoj resor, ministar kaže da je izuzev teške nesreće u Moštanici noć bila mirna.

- Policiji bih poželeo da ima mirnu godinu, a svima nama da imamo dosadnu godinu. Što je dosadnija godina, to je bolje za državu. Tako da se nadam da smo izašli iz ovog haosa i ludila, gde je Srbija bila u blokadi, i da smo uspeli da sačuvamo i odbranimo državu, i da sačuvamo mir. Nije bilo žrtava, i sada problemi treba da se rešavaju na političkom nivou. Izbori su najavljeni, ali ne moraju da budu. Predsednik Vučić je sam rekao da on njima izlazi u susret. Nije im vreme sada. Ja lično mislim da to nije uopšte dobro, da u Srbiji postoje vanredni izbori. Moraju da postoje redovni izbori, da se tačno zna kada su izborni ciklusi. U mnogim zemljama u svetu, koje su najstabilnije, ne postoje vanredni izbori. Ja ne pričam to zato što se plašim, već mislim da ulazimo u situaciju gde, ako blokaderi izgube na izborima, oni to nikada neće priznati. Imamo jednu igru bez granica - kazao je on.

Foto: Kurir Televizija

Dodaje i da Vučić voli izbore, i da će sigurno da ih raspiše.