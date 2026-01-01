Slušaj vest

Dačić je govorio o mnogim pitanjima - svom resoru i važnosti policije, muzici, detinjstvu, porodici i unucima, ali i o političkim prilikama.

- Policiji bih poželeo da ima mirnu godinu, a svima nama da imamo dosadnu godinu. Što je dosadnija godina, to je bolje za državu. Tako da se nadam da smo izašli iz ovog haosa i ludila, gde je Srbija bila u blokadi, uspeli smo da sačuvamo i odbranimo državu, i da sačuvamo mir. Nije bilo žrtava, i sada problemi treba da se rešavaju na političkom nivou - rekao je ministar Ivica Dačić.

On kaže da su izbori najavljeni, ali da ne znači nužno da će morati da budu održani.

- Predsednik Vučić je sam rekao da on njima izlazi u susret. Nije im vreme sada. Ja lično mislim da to nije uopšte dobro, da u Srbiji postoje vanredni izbori. Moraju da postoje redovni izbori, da se tačno zna kada su izborni ciklusi. U mnogim zemljama u svetu, koje su najstabilnije, ne postoje vanredni izbori. Ja ne pričam to zato što se plašim, već mislim da ulazimo u situaciju gde, ako blokaderi izgube na izborima, oni to nikada neće priznati. Imamo jednu igru bez granica - kazao je on.

