- Policiji bih poželeo da ima mirnu godinu, a svima nama da imamo dosadnu godinu. Što je dosadnija godina, to je bolje za državu. Tako da se nadam da smo izašli iz ovog haosa i ludila, gde je Srbija bila u blokadi, uspeli smo da sačuvamo i odbranimo državu, i da sačuvamo mir. Nije bilo žrtava, i sada problemi treba da se rešavaju na političkom nivou - rekao je ministar Ivica Dačić.

On kaže da su izbori najavljeni, ali da ne znači nužno da će morati da budu održani.