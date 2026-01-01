Slušaj vest

Potpredsednica Vlade Srbije i ministarka privrede Adrijana Mesarović poručila je da produžetak licence NIS-u predstavlja najbolju vest sa kojom smo ušli u novu godinu.

“Produžetak licence NIS-u predstavlja najbolju vest sa kojom smo ušli u novu godinu i još jedan jasan dokaz da se uporna, odgovorna i lavovska borba predsednika Srbije Aleksandra Vučića uvek završava konkretnim rezultatima u korist naše otadžbine i svih njenih građana”, istakla je Mesarovićeva na instagram profilu.

Kako je dodala, ova odluka je i potvrda međunarodnog kredibiliteta Srbije, snage državne politike i sposobnosti da se u složenim geopolitičkim okolnostima zaštite nacionalni i ekonomski interesi i dokaz da predsednik Vučić ume da se izbori sa najozbiljnijim i najtežim izazovima.

“Čestitam predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću na još jednoj velikoj pobedi za Srbiju i sve građane. Živela Srbija”, poručila je ministarka.

