- Sa dubokom tugom sam primio vest o strašnoj tragediji u švajcarskom ski-centru u kojem je tokom novogodišnjeg okupljanja u požaru stradao veliki broj ljudi, a mnogi su povređeni. U ime Republike Srbije i u svoje ime, upućujem iskreno saučešće porodicama nastradalih i institucijama Švajcarske Konfederacije, uz izraze solidarnosti sa svim građanima Švajcarske. Povređenima želim brz i uspešan oporavak, a nadležnima snagu u naporima da se utvrde sve okolnosti ove nesreće - naveo je Vučić na Iksu.