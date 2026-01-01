- Mi se nijednog trenutka nismo plašili njih. Znali smo o kome se radi. Teže su povređeni samo oni koji su čuvali Srbiju. I od noža i od njihovih pištolja. Ponosan sam na vas što smo se tako ponašali. Da se prema njima nikada ne odnosimo onako kako su oni hteli da se odnose prema nama. Hteli su nas mrtve, ponižene, sklonjene iz zemlje. Mi njih želimo ovde u našoj zemlji. Želimo da žive zajedno sa nama. Želimo da žive bolje. Želimo da ih saslušamo. I zahvaljujući vašem strpljenju i vašoj ljubavi prema otadžbini niko nije stradao.