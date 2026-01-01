Slušaj vest

Predsednik se slikao i razgovarao sa velikim brojem zainteresovanih građana. Među njima su bili i ruski turisti, sa kojima je pričao na ruskom.

- Novinare molim da se sklone, došao sam sa ljudima da razgovaram i da se sretnem - rekao je on nakon što se stvorila velika gužva.

1/8 Vidi galeriju Aleksandar Vučić sa narodom u Božićnom seocetu Foto: screenshot pink tv

Ljudi koji su kuvali pasulj za goste su ponudili predsedniku da proba, a Vučić se interesovao koliko traje priprema.

- Pet sati ne smete da se pomerite?! Svaka čast, hvala na tome što se smrzavate ovde, i srećna vam Nova godina - rekao je Vučić.

Predsednik je ponovo čestitao svima Novu godinu, i rekao je da je seoce divno sređeno.

- U nedelju ili ponedeljak će sve biti prohodno za saobraćaj, a do tada ljudi da se druže. Želim da kažem da imamo dobru vest, sve je to uslovno, ali sve je to dobra vest koja je stigla iz Vašingtona o odobravanju operativne licence za rad NIS. NIS sada može da dopremi i plati sirovu naftu preko JANAF-a, i verujem da će već 5. januara to iskoristiti, odmah će tada da krene prvih 85.000 tona, a posle toga mogu da naruče još jedan tanker od 140.000 tona. Ovde je u međuvremenu proizvedeno 100.000 tona domaće nafte. Probleme nam je napravilo što rafinerija nije radila. Očekujem punu normalizaciju tamo oko 17. januara - rekao je predsednik, i dodao da se nada da će Rusi i Mađari završiti svoj posao do tada.

Kazao je da je naš cilj da sve bude što pre rešeno, da se posvetimo drugim stvarima.

- Ali ništa od ovoga nije bilo fer, i nemojte imati sumnje da kako budete gledali da se evropska politika kreće ka Ukrajini kao novoj članici, Amerikanci će ići ka isterivanju ruskog i kineskog uticaja sa Balkana. Zato ste imali besmislene sankcije Linglongu. Svakojakih čuda ćemo se nagledati i u novoj godini, moraćemo svašta da istrpimo. Velika je geopolitička bitka za životni prostor današnjeg čovečanstva, naše je da se borimo koliko možemo - dodao je on.

Foto: Printskrin Pink TV

Govorio je o isplati penzija, i dodao je da očekuje da će ovo biti najbolja godina za nas.

- Samo da ne zatvaramo ponovo rafineriju. Ne mislim da ćemo imati ekonomskih problema, ali ćemo imati raznih političkih pritisaka. Pogledajte samo koliko je ljudi otišlo u inostranstvo. Oborili smo sve rekorde, imamo 20 odsto više nego prošle godine. Kad pokušate nekoga u NIS-u, pa i u delu Vlade da dobijete, svi su u inostranstvu. To govori o povećanju životnog standarda, idu ljudi da se provedu - rekao je predsednik.

Nakon izjave Nedima Sejdinovića, da "režim u Srbiji puca po šavovima", Vučić kaže da je to slušao već više od decenije.