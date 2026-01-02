"GLEDAJ U J***** TELEFON!" Ana Brnabić otkrila Vučićevu HIT poruku: Kad ne gledate u telefon tri minuta, onda... (VIDEO)
Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić otkrila je u razgovoru za Kurir koja je najčešća poruka koju joj pošalje predsednik Aleksandar Vučić - reč je o jednoj kratkoj, a uvek hitnoj i zahtevnoj poruci koja je postala svakodnevica u njihovoj komunikaciji.
- To je poruka: "Gledaj u j****i telefon!" Zato što je predsednik čovek koji ne gubi bukvalno ni minut i kada nešto treba da se uradi, onda mora da se uradi u tom trenutku! Pa kad ne gledate u telefon tri minuta, dobijate takvu poruku. I to je najčešća poruka koju od njega dobijam iako spavam pored svog telefona, ali eto, nekad se desi da propustim tri minuta i ne pogledam, i baš ta tri minuta su najvažnija tri minuta na svetu.
I najduža...
- Svakako najduža u svetu Aleksandra Vučića. U svetu nas drugih to su samo tri minuta, ali... (smeh).
Izjavu predsednice Skupštine Ane Brnabić pogledajte u snimku ispod.
A da li ima s vaše strane nekih sličnih reakcija?
- Ima, odgovorim: Gledam u j****i telefon (smeh)!
Kurir Politika